Apresentadora capixaba desabafa após assalto no Rio: 'Sensação de impotência'

A capixaba Barbara Coelho, apresentadora do Sportv, passou por um susto durante a folga de Ano-Novo. Ela usou as redes sociais para contar aos mais de 100 mil seguidores que foi assaltada no Rio e teve o celular levado pelo criminoso. A estrela do "Tá na Área" desabafou sobre a violência na cidade e agradeceu que "algo pior" não tenha ocorrido.
Barbara foi abordada pelo criminoso na noite do último sábado, mas só revelou a ocorrência nesta segunda-feira. A apresentadora ressaltou que o assalto a fez refletir durante o réveillon. O que mais assustou, segundo ela, foi a sensação de impotência.
Ela não detalhou o local, as circunstâncias nem o horário do susto, mas frisou que acumula roubos no Rio.
"Acumulando meu 2837382 assalto no Rio! Passo bem, só levaram meu celular! Mas esse susto, essa sensação de impotência, que algo pior poderia ter acontecido é horrível. Em pleno final de ano me faz refletir muito, publicou na ferramenta stories do Instagram.