Aprenda a fazer a maquiagem que Cláudia Leitte usou no carnaval

Aprenda a fazer a maquiagem que Cláudia Leitte usou no Bloco Largadinho, no carnaval de Salvador Crédito: Divulgação/Eudora

Durante o último dia de desfile no carnaval baiano, Claudia Leitte assumiu mais uma vez o comando do Bloco Largadinho, em Salvador, na Bahia. Na última terça-feira (13), a cantora agitou os foliões durante 6h de festa vestindo a última fantasia desenvolvida por Patrícia Bonaldi, inspirada na nostalgia do basquete dos anos 70.

Acontece que a maquiagem da baiana também foi ponto alto da folia. A beleza de Claudia seguiu a mesma linha da fantasia, com um toque de brilho e elegância que já viraram marca registrada da loira. A maquiagem iluminada trouxe um glow saudável para a artista, que teve a saúde como tema do carnaval 2018.

"Eu amei esse look, me senti maravilhosa do início ao fim do bloco. O Largadinho é sempre essa energia explosiva e merece o melhor de mim. O que ficou traduzido por essa beleza cheia de brilho e glamour", disse ela.

APRENDA A FAZER A MAQUIAGEM QUE CLÁUDIA LEITTE USOU NO BLOCO LARGADINHO NO CARNAVAL DE SALVADOR

1. Prepare a pele ideal com um primer para prolongar a duração da maquiagem. Com a base, uniformize o tom da pele e para áreas que precisam de uma maior correção, aposte no corretivo da mesma linha. Com um pó marificante, sele a pele

2. Para preencher a pálpebra móvel, aplique uma cor mais clara. Em seguida, esfume o côncavo com um tom de cobre

3. Para uma maquiagem mais brilhante e divertida, use um pigmento prateado nas pálpebras

4. Faça um traço rente aos cílios com delineador

5. Aplique várias camadas de rímel para ressaltar o olhar

6. Finalize a pele com um bronzer; a dica é misturar mais de um brozer e bater o pincel antes da aplicação para tirar o excesso, criando um efeito de saúde