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TELEVISÃO

Após veto a Marina, Globo libera outros artistas para Troféu Imprensa

Cleo Pires, Sergio Chapelin e Vanessa Giácomo estão liberados a participar da premiação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 15:48

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 15:48

Marina Ruy Barbosa pediu permissão para poder receber o Troféu Imprensa este ano e conhecer Silvio Santos Crédito: Divulgação / TV Globo
A equipe de comunicação da Rede Globo confirmou ao E+ que Marina Ruy Barbosa não foi liberada para participar da premiação Troféu Imprensa, do SBT. O motivo seria o fato dela estar atualmente no ar como protagonista na novela Deus Salve o Rei.
A comunicação da emissora de Silvio Santos disse que "o SBT não vai se pronunciar por respeitar a decisão da direção da TV Globo, a qual sempre libera artistas para o Teleton e Troféu Imprensa".
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Marina Ruy Barbosa gostaria de comparecer ao evento e recorreu aos seus seguidores do Twitter para tentar a liberação da emissora. "Globo, libera eu! Quero conhecer o Silvio Santos", escreveu em uma postagem com mais de 24 mil curtidas.
Seu pedido, porém, foi negado. Por outro lado, a comunicação da Globo disse que Cleo Pires, Sergio Chapelin e Vanessa Giácomo estão liberados a participar da premiação.
Ainda assim, a presença deles na cerimônia ainda não pode ser confirmada pelo SBT, uma vez que ainda é preciso verificar a disponibilidade das personalidades.

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