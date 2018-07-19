Após tuberculose, Simaria posta foto com irmã e anuncia 'retorno'

A cantora Simaria Mendes, da dupla sertaneja Simone & Simaria, anunciou em post no Instagram o retorno às atividades após ficar alguns meses afastada por conta do diagnóstico de tuberculose ganglionar recebido em abril de 2018, quando ficou internada após passar mal.

"Boa noite família, estamos voltando! Hoje foi dia de gravar uma entrevista super bacana, com direito a musicais e muitas novidades para o Fantástico. Inclusive, tem lançamento do nosso novo clipe 1 em Um Milhao com exclusividade! Fiquem ligadinhos que vem muita coisa boa por aí. Em breve, vocês poderão conferir tudo na telinha da @RedeGlobo, aguardem!", escreveu a cantora.

No período de convalescença, Simaria aproveitou para passar férias nas Ilhas Maldivas, onde refletiu sobre sua situação e culpou a intensa agenda de trabalho pela recaída em sua saúde. "Sempre me entreguei a tudo que faço, doando o máximo de mim e, muitas vezes, cheguei a esquecer que aqui existia uma pessoa que precisava olhar pra si mesma e se colocar em primeiro lugar. Foi preciso ficar doente pra entender isso, mas, hoje, estou aqui pra agradecer a Deus por cada coisa que ele concede em minha vida", escreveu, na ocasião.