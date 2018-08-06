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Divórcio

Após traição, Tom Veiga, o Louro José, e esposa se separam

Tom está tomando antidepressivos para cumprir suas funções ao lado de Ana Maria Braga, no 'Mais Você', na Globo

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 12:32
Tom e Alessandra Veiga estão se separando Crédito: Reprodução/Instagram
Tom Veiga, que dá vida ao Louro José, e Alessandra Veiga estão prestes a assinar os papéis do divórcio após 14 anos de casamento. Foi ela quem terminou a união, há cerca de dois meses, quando ele chegou até a sair de casa. Segundo uma amiga próxima do casal, em entrevista ao jornal Extra, Alessandra cansou do comportamento agressivo de Tom: A primeira briga séria que tiveram foi no Rock in Rio do ano passado. Ele bebeu um pouco demais, ela não gostou e Tom a deixou lá sozinha. Quando voltou para casa, a Ale catou as coisas dela e se mudou para São Paulo.
Segundo o Extra, pouco tempo antes disso, Tom teve que se submeter a um cateterismo após sofrer um princípio de infarto. Deprimido, ele pediu para a mulher voltar e os dois reataram. Mas as brigas recomeçaram. E ele estava começando a se relacionar com outra mulher. A esposa descobriu, conta outro amigo.
Ainda segundo fontes, Tom está tomando antidepressivos e tendo dificuldades para cumprir suas funções no Mais Você, da TV Globo, ao lado de Ana Maria Braga. Ele e Alessandra têm uma filha. Alessandra ainda está morando no Rio até acabarem as aulas da menina.
As informações são do jornal Extra. 

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