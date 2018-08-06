Após traição, Tom Veiga, o Louro José, e esposa se separam

Tom Veiga, que dá vida ao Louro José, e Alessandra Veiga estão prestes a assinar os papéis do divórcio após 14 anos de casamento. Foi ela quem terminou a união, há cerca de dois meses, quando ele chegou até a sair de casa. Segundo uma amiga próxima do casal, em entrevista ao jornal Extra, Alessandra cansou do comportamento agressivo de Tom: A primeira briga séria que tiveram foi no Rock in Rio do ano passado. Ele bebeu um pouco demais, ela não gostou e Tom a deixou lá sozinha. Quando voltou para casa, a Ale catou as coisas dela e se mudou para São Paulo.
Segundo o Extra, pouco tempo antes disso, Tom teve que se submeter a um cateterismo após sofrer um princípio de infarto. Deprimido, ele pediu para a mulher voltar e os dois reataram. Mas as brigas recomeçaram. E ele estava começando a se relacionar com outra mulher. A esposa descobriu, conta outro amigo.
Ainda segundo fontes, Tom está tomando antidepressivos e tendo dificuldades para cumprir suas funções no Mais Você, da TV Globo, ao lado de Ana Maria Braga. Ele e Alessandra têm uma filha. Alessandra ainda está morando no Rio até acabarem as aulas da menina.
As informações são do jornal Extra.