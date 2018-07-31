Após ter BMW roubada, Nego do Borel ostenta carro de R$ 450 mil

teve sua BMW roubada na Tijuca, zona Norte do Rio de Janeiro, no início de julho. Agora, o artista já circula com um outro carrão: trata-se de um modelo Mercedes Benz GLE, com teto solar panorâmico, computador de bordo e bancos de couro.

A supermáquina custa em torno de R$ 450 mil e parece que o funkeiro não tem medo de um novo assalto. O veículo, de acordo com o jornal Extra, está sem película de proteção nos vidros.

A BMW de Nego foi roubada no dia 6 de julho. Segundo o Extra, ele chegou a postar um vídeo em suas redes sociais para fazer um apelo a moradores de comunidades próximas ao local do roubo por informações sobre o veículo, uma BMW X6 azul escura. O vídeo foi apagado cerca de uma hora após a postagem e na tarde do mesmo dia o carro já havia sido localizado.