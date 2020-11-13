A Fazenda 12

Após roça, MC Mirella chora e diz ter medo da aceitação do público

Funkeira ficou surpresa com eliminação de Lucas Maciel, nesta quinta (12)

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 20:09

Redação de A Gazeta

MC Mirella Crédito: Instagram/realityafazenda_12
MC Mirella, 22, está preocupada com a resposta do público sobre a sua participação no reality A Fazenda 12 (Record). Nesta noite de quinta-feira (12) mais um participante deixou o programa. O influenciador Lucas Maciel perdeu a disputa contra Jojo Todynho e Raissa Barbosa, e acabou sendo eliminado.
Após a decisão da roça, Mirella caiu no choro durante um bate-papo com a amiga Stéfani Bays e Jojo. A funkeira disse que está tensa com aceitação que vai ter quando o reality acabar. Ela citou que tem um irmão pequeno e é o pilar da família.
"Vocês não sabem quanto é a responsabilidade de uma menina de 22 anos. Eu trabalhei demais pra dar tudo de bom pra eles. Fico pensando muita coisa aqui dentro e não consigo saber de nada", afirmou Mirella.
Jojo Todynho ficou sensibilizada com o discurso de Mirella, e tentou acalmá-la. "Vamos erguer essa cabeça que lá fora tem teu pai e tua mãe", disse a cantora e voz do sucesso "Que Tiro Foi Esse?". Jojo afirmou também que entende a luta da peoa.

"Eu sou um ano mais velha do que você. Não se esqueça disso. A gente vive uma luta diária e não é fácil. A gente enfrenta preconceito. Eu estou dizendo que a gente é nova demais e já cuida e faz coisas que são surreais. Poucas meninas da nossa idade tem essa responsabilidade", completou Jojo.
Mc Mirella ficou próxima de participantes polêmicos como Biel e Juliano Ceglia. Stéfani chegou a alertar a amiga sobre a amizade com os peões, que foram acusados de machismo fora e dentro do programa. "O Juliano só bate de frente com mulher", criticou a ex-participante do De Férias com Ex. "Nossa, eu vou arrasar ele no ao vivo. De mano a mano, ele não fala nada. Quando é mano ele não bate de frente, só com mulher. Pode deixar que tô louca para arrasar com ele no ao vivo."
A funkeira também causou controvérsia ao se aliar a Luiza Ambiel, já eliminada do programa, contra Raissa. Mirella acabou sendo criticada nas redes sociais por internautas e telespectadores por querer testar a paciência de Raissa, que é diagnosticada com transtorno de personalidade borderline.

