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"Love U"

Após reatar namoro, Neymar se declara para Bruna Marquezine

Os dois vivem clima de romance em Fernando de Noronha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 15:56

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 15:56

Bruna Marquezine e Neymar reatam namoro Crédito: Reprodução/Twitter/@raularagao
Após reatar o namoro com Bruna Marquezine, Neymar usou as redes sociais para se declarar para a amada: "Quando vi, já estava nos teus braços ... love u pretinha", escreveu o craque em seu perfil no Instagram, junto a uma foto em que aparece aos beijos com a atriz.
Os dois foram flagrados curtindo o réveillon na ilha de Fernando de Noronha (PE) no maior clima de romance. Logo, os fãs se animaram com a volta do "Brumar". Com a publicação, nesta segunda-feira (01), o jogador assume que eles são novamente um casal.
Os seguidores do jogador vibraram. "Têm que ficar juntos mesmo", disse um. "Fiquem juntos até depois da copa que o Hexa vem!", comemorou outro.
Recaídas
Bruna e Neymar começaram a namorar em 2013. Terminaram em fevereiro de 2014. Desde então, foram várias recaídas. A última delas aconteceu no casamento da atriz Marina Ruy Barbosa com Xandinho Negrão, em outubro, quando os pombinhos foram vistos aos beijos na festa.

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