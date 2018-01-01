Após reatar namoro, Neymar se declara para Bruna Marquezine

Bruna Marquezine e Neymar reatam namoro Crédito: Reprodução/Twitter/@raularagao

Após reatar o namoro com Bruna Marquezine, Neymar usou as redes sociais para se declarar para a amada: "Quando vi, já estava nos teus braços ... love u pretinha", escreveu o craque em seu perfil no Instagram, junto a uma foto em que aparece aos beijos com a atriz.

Os dois foram flagrados curtindo o réveillon na ilha de Fernando de Noronha (PE) no maior clima de romance. Logo, os fãs se animaram com a volta do "Brumar". Com a publicação, nesta segunda-feira (01), o jogador assume que eles são novamente um casal.

Os seguidores do jogador vibraram. "Têm que ficar juntos mesmo", disse um. "Fiquem juntos até depois da copa que o Hexa vem!", comemorou outro.

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