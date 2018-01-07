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Maternidade

Após reatar namoro, Marquezine revela: 'Acho que vou ser mãe cedo'

Declaração da atriz aconteceu durante uma entrevista ao Fantástico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 21:48

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 21:48

Bruna Marquezine e Neymar reatam namoro Crédito: Reprodução/Twitter/@raularagao
Após passar o réveillon juntos, Neymar e Bruna Marquezine anunciaram que reatam o namoro. Nas redes sociais, a primeira declaração foi feita pelo jogador, que publicou uma foto com a mensagem: "Quando vi, já estava nos teus braços ... love u pretinha".
Agora, outra revelação veio à tona, em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, a atriz falou sobre filhos durante um debate com os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Paula Araújo. E Neymar já pode se preparar após a declaração da namorada, que não hesitou em dizer: "Acho que vou ser mãe cedo".
O casal curtiu as comemorações do réveillon em Fernando de Noronha. Neymar já voltou aos treinos no Paris Saint-Germain e Marquezine deixou a pousada nesta sexta-feira.

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