Após reatar namoro, Marquezine revela: 'Acho que vou ser mãe cedo'

Bruna Marquezine e Neymar reatam namoro Crédito: Reprodução/Twitter/@raularagao

Após passar o réveillon juntos, Neymar e Bruna Marquezine anunciaram que reatam o namoro. Nas redes sociais, a primeira declaração foi feita pelo jogador, que publicou uma foto com a mensagem: "Quando vi, já estava nos teus braços ... love u pretinha".

Agora, outra revelação veio à tona, em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, a atriz falou sobre filhos durante um debate com os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Paula Araújo. E Neymar já pode se preparar após a declaração da namorada, que não hesitou em dizer: "Acho que vou ser mãe cedo".