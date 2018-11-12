Após polêmica com Silvio Santos 'excitado', Claudia Leitte: 'É cruel'

A cantora Claudia Leitte Crédito: Reprodução/Instagram @claudialeitte

Claudia Leitte usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para desabafar com os fãs sobre a atitude do dono do SBT durante a transmissão do Teleton neste sábado, 10. No programa, Silvio Santos se negou a abraçar a cantora alegando que ficaria excitado.

Quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação, o que acontece com muitas mulheres todos os dias, em muitos lugares. Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo, afirmou a cantora, que criticou ainda mais a provocação do dono do Baú.

Para ela, a ironia vem disfarçada de piada e as pessoas riem porque acostumaram-se, parece-nos normal.

Claudia Leitte estava com um vestido rosa e bem acima da altura do joelho. Sobre a vestimenta, a cantora também falou: Definitivamente a culpa não é do que estamos usando. A culpa é dessa atitude constrangedora e de dois pesos e duas medidas. Somos livres! Eu, como cantora, ciente do meu papel e da responsabilidade que carrego, sentia que precisava dizer isso a vocês, meus fãs, e a todas as pessoas, em especial às mulheres, que longe do olhar público sofrem todos os dias.

O Teleton é um evento beneficente criado para ajudar crianças da AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente. Em um período de 24 horas, artistas doam seus cachês para pedir doações durante programação ao vivo no SBT. A edição deste ano ultrapassou a meta dos R$ 30 milhões.