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AMIZADE

Após polêmica, Cauã Reymond elogia Fábio Assunção e fãs criticam

'Super ator e um cara do bem', escreveu o ator ao publicar uma foto de Fábio no Instagram

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 22:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 22:27
Cauã Reymond Crédito: Divulgação/Revista Glamour
Cinco dias após o ator Fábio Assunção ser preso por se envolver em um acidente com dois carros na região dos Jardins, em São Paulo, seu colega Cauã Reymond usou as redes sociais para lhe fazer uma homenagem.
"Muito feliz pelo seu sucesso em Onde Nascem Os Fortes, Fábio Assunção! Ídolo, super ator e um cara do bem. Para o alto e avante!", escreveu Cauã em seu Instagram, ao lado da foto de capa da revista Top, que estampa Assunção como destaque.
Quem não gostou muito foram os seguidores de Cauã: "Super do bem mesmo. Tão do bem que sai chapado ou bêbedo feito um gamba, colocando a vida dos outros em risco. Que conceito do bem mais pervertido que vc tem, heim?", escreveu um internauta.
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"@cauareymond nem tao do bem assim né? Quem usa drogas financia o trafico, quem dirige alcoolizado poe em risco a vida das pessoas... Ele ta precisando de uma dose de juízo, um tranco, uma punição séria. Não curto, pois esses comportamentos não devem ser tolerados", escreveu outro.
Após a acusação de embriaguez ao volante, Fábio responderá ao processo em liberdade, tendo que pagar uma fiança estipulada em 50 salários mínimos e comparecer à Justiça durante o processo.

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