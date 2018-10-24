Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dar um tempo

Após novela, Marina Ruy Barbosa pretende morar fora do Brasil

Atriz pode escolher Paris como próxima cidade para viver por uma temporada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 15:02

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 15:02

A atriz Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
Marina Ruy Barbosa vai enfrentar o maior desafio de sua carreira protagonizando, pela primeira vez, no horário nobre da Globo em "O Sétimo Guardião", de Aguinaldo Silva. Depois dessa missão, a ruiva pretende passar ao menos uma temporada fora do Brasil, e, segundo o jornal Extra, deve escolher Paris como sua cidade por alguns meses. 
De acordo com o Extra, a mudança não será apenas para descansar a imagem diante do público brasileiro. A atriz tem como meta um ambicioso plano de uma carreira internacional. Em sua recente passagem pela Semana de Moda de Milão, na Itália, ela fechou contrato com IMG Models, uma das maiores agências de modelo do mundo. A ideia é transformar Marina Ruy Barbosa num rosto internacional, associado a marcas importantes, com foco também numa carreira como atriz no exterior. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados