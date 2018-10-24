Após novela, Marina Ruy Barbosa pretende morar fora do Brasil

Marina Ruy Barbosa vai enfrentar o maior desafio de sua carreira protagonizando, pela primeira vez, no horário nobre da Globo em "O Sétimo Guardião", de Aguinaldo Silva. Depois dessa missão, a ruiva pretende passar ao menos uma temporada fora do Brasil, e, segundo o jornal Extra, deve escolher Paris como sua cidade por alguns meses.

De acordo com o Extra, a mudança não será apenas para descansar a imagem diante do público brasileiro. A atriz tem como meta um ambicioso plano de uma carreira internacional. Em sua recente passagem pela Semana de Moda de Milão, na Itália, ela fechou contrato com IMG Models, uma das maiores agências de modelo do mundo. A ideia é transformar Marina Ruy Barbosa num rosto internacional, associado a marcas importantes, com foco também numa carreira como atriz no exterior.