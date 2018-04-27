Após exame de DNA, Latino descobre que é pai de seu 9º filho

Latino Crédito: Reprodução/Instagram @latino

Após um exame de DNA, o cantor Latino 'descobriu' que tem mais um filho: Guilherme. A confirmação veio após quase duas décadas de seu nascimento, em 1998, e foi contada nos stories do Instagram de Latino.

Primeiro, o cantor publicou uma imagem em uma clínica de exames de DNA com a legenda "Nunca é tarde pra ter 100% de certeza." Em seguida, veio uma foto em um restaurante, em que Latino marcou o garoto e disse: "Seja bem vindo à família..."

Latino junto de seu filho Crédito: Instagram / @latino