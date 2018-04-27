Após exame de DNA, Latino descobre que é pai de seu 9º filho

Após um exame de DNA, o cantor Latino 'descobriu' que tem mais um filho: Guilherme. A confirmação veio após quase duas décadas de seu nascimento, em 1998, e foi contada nos stories do Instagram de Latino.
Primeiro, o cantor publicou uma imagem em uma clínica de exames de DNA com a legenda "Nunca é tarde pra ter 100% de certeza." Em seguida, veio uma foto em um restaurante, em que Latino marcou o garoto e disse: "Seja bem vindo à família..."
Em suas redes sociais, o jovem faz algumas publicações de si mesmo cantando e tocando violão. Será que vai seguir os mesmos passos que o pai?