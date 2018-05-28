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Altas Horas

Após entrevista em dupla, Sandy e Junior afastam chance de volta

O primeiro passo para o término ocorreu durante uma reunião de planejamento, de acordo com Junior

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 12:31
Após entrevista em dupla, Sandy e Junior afastam chance de volta Crédito: Reprodução/Instagram @sjoficial
Sandy e Junior deram sua primeira entrevista em conjunto após a separação artística da dupla, ocorrida há mais de dez anos, na estreia do quadro "Linha do Tempo", apresentado por Serginho Groisman no "Altas Horas".
Os dois relembraram o processo que deu fim à parceria que existia desde 1989, quando eram crianças. O primeiro passo para o término ocorreu durante uma reunião de planejamento, de acordo com Junior.
"Sabe aquela cena de filme, que a pessoa começa a falar, você não ouve mais nada, e foi sumindo, sumindo... eu fiquei olhando, tipo: 'Cara, não. Não é isso mais. Chega'. Olhei pra Sandy e ela tava com a mesma cara que eu."
"A gente se sentiu igual, ao mesmo tempo", complementou a irmã.
Mesmo com o espanto dos presentes no momento, os dois foram para o quarto e amadureceram a ideia do fim. "Desde esse dia que a gente decidiu terminar a carreira em dupla, demoramos um mês para comunicar as pessoas. A gente queria ter certeza que não era um sentimento passageiro", frisou Sandy.
"Tô muito feliz de estar aqui. Essa oportunidade que não tenho há muitos anos, de dar entrevista ao lado do meu irmão. Por mais que a gente não tenha a intenção de voltar a dupla, a gente é irmão e eu adoro celebrar. Acho que posso falar por nós. É muito bom celebrar os 17 anos que a gente teve ao lado um do outro, como profissionais. Uma carreira linda, cheia de amor", disse Sandy ao fim da entrevista, para tristeza dos fãs que ainda sonham com um retorno da parceria.
"A gente já teve diversos convites para se reencontrar em um programa. Essa oportunidade aqui é a que não dava pra deixar passar. Não tem lugar melhor pra gente fazer isso", disse Júnior, deixando Groisman "sem palavras."
Ainda sobre o afastamento, os dois ressaltaram que acreditam ter tomado a atitude certa.
"A separação fez bem pra gente como irmão. A gente acabou ficando mais amigo", opinou Sandy, sendo seguida por Junior: "Hoje em dia a gente se encontra e fala de assuntos de família."
Durante o quadro, a dupla também relembrou sua primeira participação em um programa de TV, no programa "Som Brasil", apresentado por Lima Duarte em 1989. Na ocasião, foram chamados ao palco como "Juninho e Sandy Xororó."
"Era legal que os adultos gostavam muito porque queriam incentivar os filhos a gostar. Gostavam que os filhos gostassem de Sandy e Júnior", relembrou Sandy sobre o auge.
"Até hoje acontece isso. Tem muita criança pequena que ouve a gente porque o pai fala: 'Não, pra criança, legal é isso aqui", completou Júnior.

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