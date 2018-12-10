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Climão

Após dizer que ficou com Marquezine, Luan entra em polêmica com Neymar

Mesmo separado de Bruna, Neymar tomou as dores e parou de seguir Luan nas redes sociais; cantor diz que é amigo do jogador

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 12:41
Bruna Marquezine, Luan Santana e Neymar: "climão" entre os três após declaração de Luan Crédito: Montagem Gazeta Online
Luan Santana, que deixou de ser seguido por Neymar no Instagram, afirmou que falaria com o craque numa boa caso ele o procurasse para uma conversa.
O suposto desentendimento ocorreu na semana passada, quando o cantor revelou que já ficou com Bruna Marquezine, ex do jogador.
"Ele é meu amigão. Ainda sigo ele", disse Luan, nos bastidores do "Troféu Domingão - Melhores do Ano", que aconteceu na noite deste domingo (9) nos estúdios da Globo, no Rio.
Sem polemizar, o vencedor da categoria de melhor cantor disse que "não achou nada" sobre o unfollow de Neymar.
"Ele deixou de me seguir mesmo. Não achei nada. Isso é uma coisa muito pequena. Pode ser uma coisa de momento mesmo. Sou muito sincero, fui sincero na minha afirmação [sobre ter ficado com Marquezine] e vou continuar respondendo tudo o que vocês [jornalistas] me perguntarem."
Em seguida, ele foi questionado se ficaria com Anitta de novo. "Eu estou namorando com a Jade", disse ele. "Rolou uma vez com a Anitta. A gente estava solteiro e rolou."
Santana afirmou ainda que vai gravar um novo DVD em maio de 2019, e que adoraria ter a participação da funkeira no novo trabalho.
"Para mim, é muito marcante a gravação de um DVD, porque cada um deles sempre marcam uma fase da minha vida. É sempre um novo Luan. Estou escolhendo repertório. Seria incrível gravar com Anitta por exemplo. Vai ser um DVD gigantesco. O Alok já está meio confirmado. A Ivete [Sangalo] é um caso sério. Sempre que vamos gravar um projeto, pensamos um no outro automaticamente. Mas já gravamos cinco ou seis vezes juntos (risos). De qualquer maneira, sempre vale de novo."
Numa retrospectiva sobre 2018, o ator citou o programa Só Toca Top (Globo), do qual é apresentador ao lado de Fernanda Souza, como uma de suas grandes conquistas do ano.
"Foi um desafio, porque nunca tinha apresentado um programa antes [...] O mais legal é dar voz e oportunidade para aquelas pessoas que as vezes você escuta o dia inteiro mas não sabe quem é."
Fonte: Folhapress.
 

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