Após divórcio, Sheila Mello homenageia Xuxa

A dançarina Sheila Mello fez post no Instagram anunciando o fim do seu casamento com o ex-nadador Fernando Scherer Crédito: Instagram/@sheilamello

Sheila Mello aproveitou o Dia dos Pais para publicar uma homenagem ao seu ex-marido, o nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa.

"Quero te parabenizar por ser o pai que eu sonhava para minha filha! A cumplicidade de vocês faz derreter meu coração! É lindo ver o amor dos dois", escreveu a ex-dançarina do É o Tchan! em seu Instagram.

Scherer, por sua vez, compartilhou fotos de um ensaio fotográfico ao lado de suas filhas, Brena e Isa.

O casal anunciou o divórcio no começo deste mês de agosto. Leia mais aqui.