Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia dos Pais

Após divórcio, Sheila Mello homenageia Xuxa

Nadador e dançarina têm uma filha juntos, Brenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 11:38

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 11:38

A dançarina Sheila Mello fez post no Instagram anunciando o fim do seu casamento com o ex-nadador Fernando Scherer Crédito: Instagram/@sheilamello
Sheila Mello aproveitou o Dia dos Pais para publicar uma homenagem ao seu ex-marido, o nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa.
"Quero te parabenizar por ser o pai que eu sonhava para minha filha! A cumplicidade de vocês faz derreter meu coração! É lindo ver o amor dos dois", escreveu a ex-dançarina do É o Tchan! em seu Instagram.
Scherer, por sua vez, compartilhou fotos de um ensaio fotográfico ao lado de suas filhas, Brena e Isa.
O casal anunciou o divórcio no começo deste mês de agosto. Leia mais aqui.
Confira as publicações abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha
Fila dobrou o quarteirão durante mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16)
Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória
Seleção Brasileira
Seleção brasileira goleia Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados