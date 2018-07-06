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Polêmica

Após Cocielo, youtuber diz que deletou 68 mil tuítes 'sem querer'

Rezende Evil tem 2,8 milhões de seguidores e fez afirmação durante onda de 'resgates' de tuítes comprometedores por internautas

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 09:48
O youtuber Rezende Evil Crédito: YouTube
O youtuber Rezende Evil, que conta com 2,8 milhões de seguidores em seu Twitter, anunciou na tarde de quarta-feira, 4, que teria deletado todas as suas postagens feitas na rede social "sem querer".
"Meu Deus, acho que deletei todos meus tuítes sem querer! Tô na m***", escreveu Rezende, poucos dias depois de internautas terem 'resgatado' antigas postagens preconceituosas de Júlio Cocielo, o que fez com que o youtuber perdesse parcerias com empresas.
Além de Cocielo, outros nomes conhecidos como Bruno Gagliasso e Cauê Moura também tiveram postagens comprometedoras que voltaram à tona. Os três publicaram pedidos de desculpas pelos comentários do passado, posteriormente.
Rezende Evil tinha cerca de 68 mil tuítes em sua conta. Após serem deletadas, as postagens feitas na rede social não podem mais ser consultadas.
No ano passado, o youtuber havia sido duramente criticado nas redes sociais após acusações de ter fingido uma invasão à sua própria casa para ganhar visualizações em uma série de vídeos.
Até a publicação desta reportagem, apenas nove tuítes estavam disponíveis na página de Rezende, todos publicados a partir de 4 de julho, dia do anúncio.

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