Após Cocielo, youtuber diz que deletou 68 mil tuítes 'sem querer'

O youtuber Rezende Evil Crédito: YouTube

O youtuber Rezende Evil, que conta com 2,8 milhões de seguidores em seu Twitter, anunciou na tarde de quarta-feira, 4, que teria deletado todas as suas postagens feitas na rede social "sem querer".

"Meu Deus, acho que deletei todos meus tuítes sem querer! Tô na m***", escreveu Rezende, poucos dias depois de internautas terem 'resgatado' antigas postagens preconceituosas de Júlio Cocielo, o que fez com que o youtuber perdesse parcerias com empresas.

Além de Cocielo, outros nomes conhecidos como Bruno Gagliasso e Cauê Moura também tiveram postagens comprometedoras que voltaram à tona. Os três publicaram pedidos de desculpas pelos comentários do passado, posteriormente.

Rezende Evil tinha cerca de 68 mil tuítes em sua conta. Após serem deletadas, as postagens feitas na rede social não podem mais ser consultadas.

No ano passado, o youtuber havia sido duramente criticado nas redes sociais após acusações de ter fingido uma invasão à sua própria casa para ganhar visualizações em uma série de vídeos.