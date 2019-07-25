Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Repórter especial

Após Canuto, Siani e Mari Palma, Victor Bonini sai da Globo

Bonini era um dos repórteres de maior destaque atualmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2019 às 05:21

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 05:21

O jornalista Victor Bonini Crédito: Reprodução/Instagram @boninivictor
Depois de vários jornalistas da Globo deixarem a emissora, agora foi a vez de o repórter Victor Bonini pedir para sair. O jornalista, que fazia reportagens em jornais como o SP1 e SP2 e Bom Dia São Paulo, pretende ir fazer um mestrado em Nova York, nos Estados Unidos.
> Philipe Lemos, da TV Gazeta, vai apresentar o Jornal Nacional
Bonini, que tem 26 anos, era um dos repórteres de maior destaque atualmente. Não à toa era o escolhido para fazer reportagens mais elaboradas na emissora.
A saída dele representa uma debandada na Globo. O casal Mari Palma e Phelipe Siani acaba de trocar a Globo pela CNN Brasil. Namorados, os dois vão ancorar juntos um noticiário do canal, previsto para estrear ainda este ano.
> CNN Brasil anuncia contratação de Phelipe Siani e Mari Palma
Márcio Canuto também deixou o canal. Ele preferiu se aposentar. Outras baixas foram as de Mauro Naves, que foi desligado após suposto envolvimento no caso entre Neymar e Najila Trindade, Tino Marcos, que pediu uma licença não remunerada e só voltará em 2020, e Marcos Uchôa, que se afastou para dedicar mais tempo à família.
Ivan Moré também enfrenta uma situação delicada na emissora. Depois de ser substituído como apresentador do Globo Esporte São Paulo por Felipe Andreoli, Moré está fora do ar e chegou a negociar a sua ida para a Record, mas ainda não tem emprego certo. 
Outro caso é o de Fernando Rocha e Mariana Ferrão. Eles saíram da Globo no início do ano após decisão do canal de transformar o programa Bem Estar, que ambos apresentavam, em um quadro dentro do programa Fátima Bernardes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados