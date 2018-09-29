Após AVC, quadro de saúde de Ziraldo permanece inalterado

O cartunista Ziraldo Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O quadro de saúde do cartunista e escritor Ziraldo, 85 anos, permanece inalterado, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico na última quarta-feira (26), no Rio de Janeiro.

De acordo com o boletim divulgado hoje (29) pela equipe médica do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, o paciente permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e seu estado de saúde segue estável.

Humor

Ziraldo é uma pessoa de bem com a vida, segundo relato dos seus amigos. Seu permanente bom humor, os cabelos brancos e sua coleção de coletes são a marca registrada do cartunista e escritor.

Ziraldo foi um dos fundadores do extinto jornal O Pasquim. Ao lado de Millor Fernandes, Jaguar e Tarso de Castro, entre outros, o tabloide semanal foi uma referência na luta pela democracia nos anos 1970.