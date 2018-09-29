Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SAÚDE

Após AVC, quadro de saúde de Ziraldo permanece inalterado

Cartunista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico na última quarta-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 19:00

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 19:00

O cartunista Ziraldo Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O quadro de saúde do cartunista e escritor Ziraldo, 85 anos, permanece inalterado, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico na última quarta-feira (26), no Rio de Janeiro.
De acordo com o boletim divulgado hoje (29) pela equipe médica do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, o paciente permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e seu estado de saúde segue estável.
Humor
Ziraldo é uma pessoa de bem com a vida, segundo relato dos seus amigos. Seu permanente bom humor, os cabelos brancos e sua coleção de coletes são a marca registrada do cartunista e escritor.
Ziraldo foi um dos fundadores do extinto jornal O Pasquim. Ao lado de Millor Fernandes, Jaguar e Tarso de Castro, entre outros, o tabloide semanal foi uma referência na luta pela democracia nos anos 1970.
Em 2013, Ziraldo ficou internado por dois dias para fazer um cateterismo, em Frankfurt, na Alemanha. Ele passou mal enquanto participava da Feira Internacional do Livro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados