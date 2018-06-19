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Após AVC, Jorge Fernando comemora retorno à direção das novelas da Globo

Ele será o responsável por Verão 90 Graus, novela das 19h que estreia em 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 20:04

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 20:04

Diretor Jorge Fernando Crédito: Reprodução/Instagram
Um ano e meio após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), o diretor Jorge Fernando fez post no Instagram comemorando sua volta às novelas. Diretor de produções como Rainha da Sucata, Êta Mundo Bom! e Cambalacho, Fernando foi escalado para comandar Verão 90 Graus, nova novela das 19h que irá estrear em 2019.
"Minha primeira novela! Voltando", escreveu Fernando na legenda da foto na rede social. Inicialmente proposta para estrear após Deus Salve o Rei, a Globo decidiu adiar a produção para 2019. Verão 90 Graus está sendo escrita por Izabel de Oliveira e Paula Amaral e vai trazer os atores Isabelle Drummond e Rafael Vitti como protagonistas.
Em julho de 2017, Fernando participou do programa Mais Você para falar sobre sua reabilitação e emocionou a apresentadora Ana Maria Braga. "Tive um grande aprendizado. Você fica com medo de morrer, de morrer para a vida. Aí aprende a saborear cada momento", disse o diretor à época.
Veja foto abaixo.

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