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Após acusação, Biel posta indireta para a ex: 'Nós vivemos a vida'

Após a separação com Duda Castro, cantor foi acusado por ela de agressão

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 12:23
Biel parece que ainda não digeriu bem o término conturbado com a modelo Duda Castro. Ela deu uma entrevista ao jornal Extra contando a convivência que tinha com o artista e, na ocasião, relatou várias agressões físicas e verbais que enfrentou durante o namoro com o cantor. Depois disso, ele postou algumas indiretas para a ex. 
No último domingo (13), cercado de mulheres, Biel escreveu em inglês. Você fala m... Nós vivemos a vida. Muitos seguidores não gostaram. Tem orgulho de dizer isso ainda, coitado, Escória da face da Terra! Lixo, Ridículo, nojo gigante, Você conseguiu chegar no topo da vulgaridade, você q era um cantor respeitado e agora não passa de uma pessoa medíocre, sem noção... Quer saber, Biel, você é um cara nojento, sem escrúpulos, sem noção das coisas e das atitudes também.. Sabe que um dia já até pensei que você chegaria longe, mais agora vejo que você só está se atolando cada vez mais no poço de idiotice... Cara vamos crescer e deixar de ser criança, porque é isso que você se tornou: UMA CRIANÇA!, foram algumas das críticas que Biel recebeu. Segundo o Extra, ele chegou a responder agressivamente a algumas delas e depois apagou as mensagens. Veja o post: 

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