Após acusação, Biel posta indireta para a ex: 'Nós vivemos a vida'

No último domingo (13), cercado de mulheres,escreveu em inglês. Você fala m... Nós vivemos a vida. Muitos seguidores não gostaram. Tem orgulho de dizer isso ainda, coitado, Escória da face da Terra! Lixo, Ridículo, nojo gigante, Você conseguiu chegar no topo da vulgaridade, você q era um cantor respeitado e agora não passa de uma pessoa medíocre, sem noção... Quer saber, Biel, você é um cara nojento, sem escrúpulos, sem noção das coisas e das atitudes também.. Sabe que um dia já até pensei que você chegaria longe, mais agora vejo que você só está se atolando cada vez mais no poço de idiotice... Cara vamos crescer e deixar de ser criança, porque é isso que você se tornou: UMA CRIANÇA!, foram algumas das críticas que Biel recebeu. Segundo o Extra, ele chegou a responder agressivamente a algumas delas e depois apagou as mensagens.