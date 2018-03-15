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"A volta dos que não foram"

Após 6 anos longe das novelas, Vera Fischer estará em 'Malhação'

O último trabalho de Vera em uma novela da Globo havia sido em 2012, quando interpretou Irina em 'Salve Jorge'

Publicado em 15 de Março de 2018 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 18:23
Vera Fischer Crédito: Reprodução/Instagram @verafischeroficial
A atriz Vera Fischer vai voltar a atuar em uma novela da TV Globo após seis anos sem convites para trabalhar nos folhetins da emissora. Em contato com o E+, a assessoria de imprensa da emissora confirmou que a veterana fará um papel em Malhação - Vidas Brasileiras como a grande rival de Isadora, interpretada por Ana Beatriz Nogueira.
O último trabalho de Vera em uma novela da Globo havia sido em 2012, quando interpretou Irina em Salve Jorge. Desde então, fez apenas pequenas participações na programação, como em uma esquete do Tá no Ar: A TV na TV em 2016 e no Encontro com Fátima Bernardes, em 2017.
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Durante o carnaval, Vera Fischer revelou ao apresentador Amaury Jr. como fugia de tentativas de assédio sexual. "Sempre soube dar uma 'fugidinha' e dar uma explicação que as pessoas ficavam: 'Ah, não, então não. Não é bom isso que você tá falando'. Uma doença ginecológica, coisas assim. Aí 'nego' foge de mim e não me manda embora da novela", disse a atriz.

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