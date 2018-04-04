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Fim

Após 35 anos, contrato de Malu Mader com a Globo acaba

A emissora informou, porém, que a atriz continuará trabalhando na Globo com contratos de prazo longo e por obra

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 18:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 18:52
Malu Mader Crédito: Reprodução/Instagram
Ícone da TV Globo há 35 anos, Malu Mader teve seu contrato encerrado no fim de março e agora não é mais contratada da emissora. A informação foi confirmada pela assessoria da Globo.
Em comunicado, a Globo ainda esclareceu que o "quadro de atores fixo continua do mesmo tamanho e a renovação se dá na composição, que obedece à maior diversidade, representatividade e a à busca pelos melhores talentos em todos os mercados", negando rumores de possíveis cortes de custos neste setor.
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Malu Mader estreou na Globo em 1983, aos 16 anos. Ela ganhou fama ao viver a protagonista da minissérie Anos Dourados, em 1986, e a última novela que estrelou foi Celebridade, que está sendo transmitida no Vale A Pena Ver de Novo atualmente. Suas últimas participações em tramas globais foram em março, em Malhação e, anteriormente, em Tempo de Amar, em janeiro.

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