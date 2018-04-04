Após 35 anos, contrato de Malu Mader com a Globo acaba

Ícone da TV Globo há 35 anos, Malu Mader teve seu contrato encerrado no fim de março e agora não é mais contratada da emissora. A informação foi confirmada pela assessoria da Globo.
Em comunicado, a Globo ainda esclareceu que o "quadro de atores fixo continua do mesmo tamanho e a renovação se dá na composição, que obedece à maior diversidade, representatividade e a à busca pelos melhores talentos em todos os mercados", negando rumores de possíveis cortes de custos neste setor.
Malu Mader estreou na Globo em 1983, aos 16 anos. Ela ganhou fama ao viver a protagonista da minissérie Anos Dourados, em 1986, e a última novela que estrelou foi Celebridade, que está sendo transmitida no Vale A Pena Ver de Novo atualmente. Suas últimas participações em tramas globais foram em março, em Malhação e, anteriormente, em Tempo de Amar, em janeiro.