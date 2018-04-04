Após 35 anos, contrato de Malu Mader com a Globo acaba

Malu Mader Crédito: Reprodução/Instagram

Ícone da TV Globo há 35 anos, Malu Mader teve seu contrato encerrado no fim de março e agora não é mais contratada da emissora. A informação foi confirmada pela assessoria da Globo.

Em comunicado, a Globo ainda esclareceu que o "quadro de atores fixo continua do mesmo tamanho e a renovação se dá na composição, que obedece à maior diversidade, representatividade e a à busca pelos melhores talentos em todos os mercados", negando rumores de possíveis cortes de custos neste setor.