Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Duro na queda

Após 12h de prova, Diego é o novo líder do 'BBB 18'

A primeira a desistir foi Ana Paula, após 32 minutos
Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 14:21

Após 12h de prova, Diego é o novo líder do "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo
Depois de se aguentar em pé - literalmente - por 12 horas, o brother Diego é quem é o novo líder do "Big Brother Brasil 18". Ele foi o que aguentou mais o teste de resistência que começou na noite desta quinta-feira (8). 
Breno, Lucas e Viegas foram os últimos a deixarem a disputa pelo líder. Desta vez, os jogadores tinham que ficar de pé o máximo que conseguirem sob uma plataforma. Tiago Leifert explicou que eles podem flexionar as pernas, mas não é permitido sentar. 
A primeira a desistir foi Ana Paula, após 32 minutos. Patrícia desistiu do líder em seguida, e logo depois foi a vez de Caruso abandonar a prova. Gleici foi a quarta a sair e a abrir uma garrafa, que pedia que ela eliminasse um brother. Ela escolheu Nayara.
O sexto a abandonar o líder foi Kaysar, que ganhou a imunidade após a mensagem da garrafa, e Wagner depois. O oitavo brother a deixar a prova foi Mahmoud e ele tirou na garrafa R$ 1 mil.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados