Após 12h de prova, Diego é o novo líder do 'BBB 18'

Depois de se aguentar em pé - literalmente - por 12 horas, o brother Diego é quem é o novo líder do "Big Brother Brasil 18". Ele foi o que aguentou mais o teste de resistência que começou na noite desta quinta-feira (8).
Breno, Lucas e Viegas foram os últimos a deixarem a disputa pelo líder. Desta vez, os jogadores tinham que ficar de pé o máximo que conseguirem sob uma plataforma. Tiago Leifert explicou que eles podem flexionar as pernas, mas não é permitido sentar.
A primeira a desistir foi Ana Paula, após 32 minutos. Patrícia desistiu do líder em seguida, e logo depois foi a vez de Caruso abandonar a prova. Gleici foi a quarta a sair e a abrir uma garrafa, que pedia que ela eliminasse um brother. Ela escolheu Nayara.
O sexto a abandonar o líder foi Kaysar, que ganhou a imunidade após a mensagem da garrafa, e Wagner depois. O oitavo brother a deixar a prova foi Mahmoud e ele tirou na garrafa R$ 1 mil.