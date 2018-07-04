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Aplicativo da Apple informa erroneamente a morte de Stan Lee

O empresário e criador de diversos personagens da Marvel ainda está vivo, aos 95 anos

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 14:44
O empresário Stan Lee, criador de diversos personagens da Marvel Comics Crédito: Reprodução/Instagram
O aplicativo Siri, da Apple, informou erroneamente a alguns usuários que o empresário Stan Lee, criador de diversos personagens da Marvel Comics, estaria morto. Lee, porém, está vivo, aos 95 anos.
De acordo com o site especializado CinemaBlend, que obteve as gravações de alguns usuários, ao questionarem à Siri a idade de Stan Lee, o aplicativo respondeu com a seguinte mensagem: "Stan Lee morreu no dia 2 de julho de 2018, aos 95 anos".
A informação, claro, é falsa e a Apple já corrigiu o problema. Quando questionada sobre a idade de Lee, a Siri informa apenas os 95 anos.
No começo do ano, Stan Lee chegou a ser internado com pneumonia, mas já está recuperado. Mantendo a tradição de todos os filmes da Marvel, o empresário faz uma participação especial em Homem-Formiga e Vespa, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 5.

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