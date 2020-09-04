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Apartamentos de luxo de Jackie Chan em Pequim são apreendidos e vão a leilão

Motivo é disputa judicial entre duas imobiliárias; imóveis são avaliados em R$ 77 milhões

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 13:07
O ator Jackie Chan
O ator Jackie Chan Crédito: Instagram/ jackiechan
Dois apartamentos de luxo do ator Jackie Chan, 66, em Pequim, avaliados em US$ 14,6 milhões (cerca de R$ 77,4 milhões), foram apreendidos e vão a leilão no próximo dia 30 de setembro. Segundo a revista Variety, os imóveis estão no meio de uma disputa judicial entre duas imobiliárias.
Os apartamentos são adjacentes e estão localizados em um complexo residencial. Juntos, eles têm 1.217 metros quadrados de área e seis quartos. De acordo com a Variety, Chan mora com a família no local desde 2007 e teria adquirido as propriedades por cerca de US$ 4,9 milhões (R$ 26 milhões) depois de fazer um trabalho promocional para a imobiliária Yujia.

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Mas a empresa não teria transferido adequadamente os documentos de propriedade para o ator e, agora, os apartamentos são reivindicados por outra imobiliária, a Tenhong, que trava uma briga judicial com a Yujia.
Embora o valor de mercado dos imóveis seja de US$ 14,6 milhões, no leilão, o preço inicial será de US$ 10,5 milhões (R$ 55,7 milhões). Segundo a Variety, um dos apartamentos foi onde o filho de Chan, Jaycee, foi preso pela polícia de Pequim em 2014 por portar maconha.

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