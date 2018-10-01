Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Aos 47 anos, Thalía lança clipe cheio de sensualidade

Cantora mexicana aparece no clipe usando um maiô cavado e decotado, com uma longa trança e uma capa, em cima de um balanço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 22:22

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 22:22

Aos 47 anos, a cantora mexicana Thalía está de volta ao cenário musical. Ela acaba de lançar o clipe da música "Lento", do seu próximo álbum, que surge após três anos desde seu último disco.
Thalía aparece no clipe usando um maiô cavado e decotado, com uma longa trança e uma capa, em cima de um balanço. A artista continua apostando na sensualidade.
A estrela de novelas como Maria do Bairro e Maria Mercedes, que exibe um corpo escultural, tem dois filhos:  Sabrina, de 10 anos, e Matthew, de 6, ambos de seu casamento com o todo-poderoso da música Tommy Mottola.
Thalía fala e canta em cinco idiomas: Espanhol, Inglês, Francês, Português e Tagalo. Ela é a primeira e única mexicana a ter uma estrela na calçada da fama de Hollywood. No mundo latino, é conhecida como a "Rainha do pop latino" e como uma das mulheres latinas mais influentes dentro e fora da América Latina.
A artista já vendeu mais de 25 milhões de discos mundialmente, sendo uma das latinas que mais vendeu discos no mundo todo.
Veja mais fotos dela:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados