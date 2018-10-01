Aos 47 anos, Thalía lança clipe cheio de sensualidade

Aos 47 anos, a cantora mexicana Thalía está de volta ao cenário musical. Ela acaba de lançar o clipe da música "Lento", do seu próximo álbum, que surge após três anos desde seu último disco.

Thalía aparece no clipe usando um maiô cavado e decotado, com uma longa trança e uma capa, em cima de um balanço. A artista continua apostando na sensualidade.

A estrela de novelas como Maria do Bairro e Maria Mercedes, que exibe um corpo escultural, tem dois filhos: Sabrina, de 10 anos, e Matthew, de 6, ambos de seu casamento com o todo-poderoso da música Tommy Mottola.

Thalía fala e canta em cinco idiomas: Espanhol, Inglês, Francês, Português e Tagalo. Ela é a primeira e única mexicana a ter uma estrela na calçada da fama de Hollywood. No mundo latino, é conhecida como a "Rainha do pop latino" e como uma das mulheres latinas mais influentes dentro e fora da América Latina.

A artista já vendeu mais de 25 milhões de discos mundialmente, sendo uma das latinas que mais vendeu discos no mundo todo.