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Aos 4 meses de gravidez, Mayra Cardi já cria Instagram para filha

Ex-BBB criou perfil para Sophia, que ainda nem nasceu e já tem 43 mil seguidores

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 01:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 01:39
Arthur Aguiar e Mayra Card Crédito: Instagram / @mayracardi
A primeira filha da ex-BBB Mayra Cardi e seu marido Arthur Aguiar ainda nem nasceu e já possui um perfil no Instagram.
"Tenho quatro meses e ainda estou na barriga da minha mãmãe Mayra Cardi. O meu pai Arthur Aguiar já fica cantando pra mim toda noite!", indica a descrição do perfil.
No momento, há apenas duas publicações, um vídeo e uma foto. Mesmo assim, já há 43 mil seguidores na conta.
Os pais fazem questão de escrever as legendas em primeira pessoa, como se fosse a própria criança digitando: "Pra vocês que estão começando a me seguir hoje, fiquem sabendo que meus pais vão postar muitas coisas legais sobre mim. [...] Obrigado pelo carinho que vocês já estão tendo comigo!"
Recentemente, o casal revelou o nome da menina que está esperando: Sophia. O anúncio da gravidez foi feito por meio de um clipe.

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