Aos 4 meses de gravidez, Mayra Cardi já cria Instagram para filha

Arthur Aguiar e Mayra Card Crédito: Instagram / @mayracardi

A primeira filha da ex-BBB Mayra Cardi e seu marido Arthur Aguiar ainda nem nasceu e já possui um perfil no Instagram.

"Tenho quatro meses e ainda estou na barriga da minha mãmãe Mayra Cardi. O meu pai Arthur Aguiar já fica cantando pra mim toda noite!", indica a descrição do perfil.

No momento, há apenas duas publicações, um vídeo e uma foto. Mesmo assim, já há 43 mil seguidores na conta.

Os pais fazem questão de escrever as legendas em primeira pessoa, como se fosse a própria criança digitando: "Pra vocês que estão começando a me seguir hoje, fiquem sabendo que meus pais vão postar muitas coisas legais sobre mim. [...] Obrigado pelo carinho que vocês já estão tendo comigo!"