Aos 38 anos, Macaulay Culkin surge em premiação nos EUA

Considerado um dos maiores astros mirins da história do cinema, Macaulay Culkin reapareceu na noite desta terça-feira (9) no American Music Awards, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Hoje com 38 anos de idade, seu último trabalho como ator foi na série de TV "Kings", exibida em 2009.

Macaulay Culkin foi ao American Music Awards 2018, em Los Angeles Crédito: Reprodução/Instagram @culkamania

De acordo com o jornal Extra, recentemente, Macaulay virou notícia no mundo inteiro depois de pedir emprego para a escritora dos livros de Harry Potter, J.K. Rowling, e para um dos atores do filme "Animais Fantásticos", Dan Fogler, pelo Twitter.