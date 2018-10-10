Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
American Music Awards

Aos 38 anos, Macaulay Culkin surge em premiação nos EUA

Macaulay começou a carreira no cinema aos 5 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 14:12

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 14:12

Considerado um dos maiores astros mirins da história do cinema, Macaulay Culkin reapareceu na noite desta terça-feira (9) no American Music Awards, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Hoje com 38 anos de idade, seu último trabalho como ator foi na série de TV "Kings", exibida em 2009. 
Macaulay Culkin foi ao American Music Awards 2018, em Los Angeles Crédito: Reprodução/Instagram @culkamania
De acordo com o jornal Extra, recentemente, Macaulay virou notícia no mundo inteiro depois de pedir emprego para a escritora dos livros de Harry Potter, J.K. Rowling, e para um dos atores do filme "Animais Fantásticos", Dan Fogler, pelo Twitter.
Macaulay começou a carreira no cinema aos 5 anos, e estourou, virando um dos atores mais bem pagos de Hollywood, depois de protagonizar o já clássico "Esqueceram de Mim".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados