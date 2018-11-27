Ao comemorar 35 anos, Sheron Menezzes diz ser uma 'nova mulher'

Sheron Menezzes completou 35 anos na segunda-feira, 26, mas comemorou a data no domingo, 25, com familiares e amigos próximos. "Tem muita gente nova e companheira na minha vida, que eu quero para sempre. Então, só tem aqui quem eu escolhi a dedo", afirmou durante a festa. Na segunda-feira, assim que acordou, a atriz gravou um story no Instagram, deitada ao lado do filho Benjamin, de um ano, cantando "parabéns para a mamãe".