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Ao comemorar 35 anos, Sheron Menezzes diz ser uma 'nova mulher'

Atriz fez uma festa íntima e se divertiu ao lado do filho Benjamin, de um ano

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 19:22
27/11/2018 - A atriz Sheron Menezzes Crédito: Reprodução/Facebook
Sheron Menezzes completou 35 anos na segunda-feira, 26, mas comemorou a data no domingo, 25, com familiares e amigos próximos. "Tem muita gente nova e companheira na minha vida, que eu quero para sempre. Então, só tem aqui quem eu escolhi a dedo", afirmou durante a festa. Na segunda-feira, assim que acordou, a atriz gravou um story no Instagram, deitada ao lado do filho Benjamin, de um ano, cantando "parabéns para a mamãe".
Mais tarde, Sheron postou um depoimento na rede social refletindo sobre a vida e agradecendo às pessoas que vivem ao seu redor. "Ainda preciso entender em que lugar eu estou, me reencontrar nesta nova mulher que estou construindo: mãe, trabalhadora, carinhosa, controladora, sensível e extremamente amorosa", escreveu.

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