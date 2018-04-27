Anunciado o nome do 3° filho de Kate Middleton e príncipe William

Príncipe William e Kate Middleton com o mais novo membro da família real Crédito: Reprodução/Instagram

O Palácio de Kensington anunciou nesta sexta-feira que o terceiro filho do príncipe William e da duquesa Kate Middleton se chamará Louis Arthur Charles. O irmão do príncipe George, de 4 anos, e da princesa Charlotte, de 2, nasceu nesta segunda-feira, no Hospital St. Mary's, com 3,8 kg. O novo bebê real assume o quinto lugar na linha de sucessão do trono britânico, ocupado pela bisavó, a rainha Elizabeth II.

"O Duque e a Duquesa de Cambridge estão encantados em anunciar que batizaram seu filho Louis Arthur Charles. O bebê será conhecido como Vossa Alteza Real Príncipe Louis de Cambridge", indicou o Palácio de Kensington.

Nas casas de apostas, tradicionais no Reino Unido, as alternativas de nomes mais cotadas eram Albert, Arthur e Fred. O bebê nasceu na ala Lindo, parte privada do Hospital St. Mary's, pacotes de maternidade custam cerca de 6 mil libras (mais de R$ 28 mil). O sexto bisneto da rainha nasceu dois dias depois do aniversário de 92 anos da monarca e pouco menos de um mês antes do casamento do tio, príncipe Harry, com a atriz Meghan Markle.

Horas depois do nascimento, Kate e William deixaram a maternidade com o bebê no colo. Mais cedo os irmãos George e Charlotte vieram conhecer o novo integrante da família. Na linha sucessória do trono britânico, Louis Arthur Charles é quinto  atrás dos irmãos, além do pai William e do avô, o príncipe Charles, primeiro na fila.

Uma mudança em 2013 na lei determina que, pela primeira vez na História britânica, um novo príncipe não vai substituir a vaga da irmã mais velha na ordem de sucessão. Anteriormente, herdeiros homens mais jovens ganhavam a preferência sobre irmãs.

Como nas duas gestações anteriores, Kate, de 36 anos, sofreu de hiperêmese gravídica, uma forma extrema de mal-estar matinal que pode causar náusea intensa e vômitos, o que exige hidratação e nutrientes complementares.

William e Kate se conheceram enquanto estudantes na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Eles se casaram em uma cerimônia na abadia de Westminter em abril de 2011, e desde então se tornaram muito conhecidos no cenário global.