Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Família Real

Anunciado o nome do 3° filho de Kate Middleton e príncipe William

Irmão de príncipe George e princesa Charlotte nasceu na segunda-feira

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 10:32
Príncipe William e Kate Middleton com o mais novo membro da família real Crédito: Reprodução/Instagram
O Palácio de Kensington anunciou nesta sexta-feira que o terceiro filho do príncipe William e da duquesa Kate Middleton se chamará Louis Arthur Charles. O irmão do príncipe George, de 4 anos, e da princesa Charlotte, de 2, nasceu nesta segunda-feira, no Hospital St. Mary's, com 3,8 kg. O novo bebê real assume o quinto lugar na linha de sucessão do trono britânico, ocupado pela bisavó, a rainha Elizabeth II.
"O Duque e a Duquesa de Cambridge estão encantados em anunciar que batizaram seu filho Louis Arthur Charles. O bebê será conhecido como Vossa Alteza Real Príncipe Louis de Cambridge", indicou o Palácio de Kensington.
Nas casas de apostas, tradicionais no Reino Unido, as alternativas de nomes mais cotadas eram Albert, Arthur e Fred. O bebê nasceu na ala Lindo, parte privada do Hospital St. Mary's, pacotes de maternidade custam cerca de 6 mil libras (mais de R$ 28 mil). O sexto bisneto da rainha nasceu dois dias depois do aniversário de 92 anos da monarca e pouco menos de um mês antes do casamento do tio, príncipe Harry, com a atriz Meghan Markle.
Horas depois do nascimento, Kate e William deixaram a maternidade com o bebê no colo. Mais cedo os irmãos George e Charlotte vieram conhecer o novo integrante da família. Na linha sucessória do trono britânico, Louis Arthur Charles é quinto  atrás dos irmãos, além do pai William e do avô, o príncipe Charles, primeiro na fila.
Uma mudança em 2013 na lei determina que, pela primeira vez na História britânica, um novo príncipe não vai substituir a vaga da irmã mais velha na ordem de sucessão. Anteriormente, herdeiros homens mais jovens ganhavam a preferência sobre irmãs.
Como nas duas gestações anteriores, Kate, de 36 anos, sofreu de hiperêmese gravídica, uma forma extrema de mal-estar matinal que pode causar náusea intensa e vômitos, o que exige hidratação e nutrientes complementares.
William e Kate se conheceram enquanto estudantes na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Eles se casaram em uma cerimônia na abadia de Westminter em abril de 2011, e desde então se tornaram muito conhecidos no cenário global.
Após morar no Norte do País de Gales e na região Leste da Inglaterra, William e Kate hoje vivem no Palácio de Kensington para permitir que o príncipe se dedique mais aos deveres reais em nome de sua avó. No ano passado, William deixou seu posto de piloto de ambulância aérea para se concentrar na função oficial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições diminui no Espírito Santo
Mulher com dor no peito
Arritmia cardíaca: veja os principais sintomas da doença
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados