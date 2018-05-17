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Antônio Fagundes nega que seja ele em vídeo que circula nas redes

Mulher do ator diz que eles já estão tomando as medidas legais cabíveis

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 18:24
Antonio Fagundes nega que esteja em vídeo que circula nas redes sociais Crédito: Jairo Goldflus/Divulgação
Na manhã desta quinta-feira, 17, começou a circular nas redes sociais um vídeo em que um senhor grisalho aparece brigando em um posto de gasolina, e muitas pessoas alegavam que era o ator Antônio Fagundes nas imagens.
Após o vídeo viralizar e o nome do ator virar um dos tópicos mais comentados do Twitter, a assessoria da TV Globo esclareceu ao E+ que se trata de "fake news" e que "não é ele no vídeo".
Em entrevista ao jornal Extra, a mulher de Fagundes, Alexandra, disse que eles já estão tomando as medidas legais cabíveis para que o vídeo que identifica o homem como o ator seja tirado do ar.

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