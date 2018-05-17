Antônio Fagundes nega que seja ele em vídeo que circula nas redes

Antonio Fagundes nega que esteja em vídeo que circula nas redes sociais Crédito: Jairo Goldflus/Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 17, começou a circular nas redes sociais um vídeo em que um senhor grisalho aparece brigando em um posto de gasolina, e muitas pessoas alegavam que era o ator Antônio Fagundes nas imagens.

Após o vídeo viralizar e o nome do ator virar um dos tópicos mais comentados do Twitter, a assessoria da TV Globo esclareceu ao E+ que se trata de "fake news" e que "não é ele no vídeo".