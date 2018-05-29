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Anthony Hopkins rebate críticas por dizer que 'não se importa' com a filha

Abigail Hopkins é filha do primeiro casamento do ator e nunca teve relacionamento com o pai

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 21:48
Anthony Hopkins na série "Westworld" Crédito: Divulgação/HBO
O ator Anthony Hopkins rebateu os comentários de que tenha sido "frio" durante uma entrevista ao dizer que não se importa com a única filha. Ele abandonou Abigail Hopkins e sua primeira esposa, Petronella Barker, quando ela era pequena.
"Não tenho culpa, as pessoas fazem o que fazem. Não entendo e não me preocupo com isso, não posso perder meu tempo com esse tipo de coisa. Eu não sou frio, apenas penso que as coisas são assim", falou o ator ao Times.
A resposta de Anthony se refere a comentários de uma entrevista anterior, também ao Times, na qual ele disse que não sabia se sua filha tinha filhos ou não: "Não tenho a menor ideia. Pessoas brigam, famílias se separam e você segue com sua vida. Pessoas fazem escolhas e, para mim, tanto faz".
O jornalista que o entrevistava chegou a dizer que sua resposta soava muito distante, ao que ele respondeu: "É frio porque a vida é fria".

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