FADA EMOCIONADA

Anne Hathaway chora ao conhecer RuPaul em programa de TV

'Eu te amo muito', declarou atriz ao ser surpreendida pelo apresentador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2019 às 15:36

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 15:36

09/05/2019 - A atriz Anne Hathaway chora ao encontrar a drag RuPaul, no programa The Late Show Crédito: YouTube/The Late Show with Stephen Colbert
Um dos sonhos da vida de Anne Hathaway era conhecer a drag RuPaul. E o desejo se tornou realidade durante a edição desta quarta-feira, 8, do programa The Late Show With Stephen Colbert.
A atriz foi entrevistada para falar sobre a estreia do novo filme dela "As Trapaceiras", que será lançado no dia 10 de maio nos cinemas americanos.
Durante o papo com Colbert, Anne Hathaway confessou que é fã de carteirinha da série RuPaul's Drag Race e da própria drag. O apresentador disse que ela era a próxima convidada do programa. "Só diga que eu o amo", declarou rindo e muito ansiosa. Mas Colbert a surpreendeu ao chamar Ru ao palco: "Por que você não diz isso para ele agora?", disse.
"Meu Deus!", gritou a atriz, que não conteve e abraçou Ru. "Eu te amo muito. Muito obrigada por tudo", afirmou Anne. A atriz também fez uma análise sobre Drag Race. "O crescimento dela entre a 10ª e a 11ª temporada e a maneira como ela ficou sexy e poderosa...sinto que, desde que me tornei uma atriz, aprendi como ser sexy e poderosa", admitiu.
