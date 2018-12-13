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Aniversariante, Silvio Santos é parabenizado em programa da Globo

Ana Maria Braga e Louro José lembraram a data no 'Mais Você' desta quarta-feira, 12
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 15:49

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 15:49

Silvio Santos Crédito: Instagram
A apresentadora Ana Maria Braga e seu papagaio Louro José deram os parabéns ao dono do SBT, Silvio Santos, durante o Mais Você que foi ao ar nesta quarta-feira, 12, dia do aniversário do apresentador.
Durante os recados finais do programa, Ana Maria o parabenizou: "Hoje é aniversário também do nosso Silvio Santos. Transcorre a vida da gente e o Silvio Santos tá aí, né!"
Louro José emendou tentando imitar o característico bordão de Silvio Santos: "Oba! 'Mas Ôe'! Parabéns!".
Walcyr Carrasco, autor de novelas da Globo, foi outro que lembrou da data: "Fica aqui meu abraço e meus votos de felicidade e saúde"
Diversas outras personalidades também usaram as redes sociais para dar os parabéns ao apresentador, como Gugu Liberato, Palmirinha e Luciana Gimenez.

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