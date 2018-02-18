Anitta usa biquíni de fita isolante da Erika Bronze em seu bloco no Rio

Anitta no Bloco das Poderosas Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta aproveitou o carnaval para usar os looks dos seus clipes mais bombados nas apresentações que fez pelo país. E para fechar o carnaval com chave de ouro, a estrela optou por vestir o famoso biquíni de fita isolante da Erika Bronze, o mesmo utilizado na gravação do clipe "Vai, malandra", para se apresentar no "Bloco das Poderosas", no Centro do Rio, neste sábado.

Para manter o suspense até a apresentação, a cantora colocou uma roupa de diretora de filme. E deixou o look de fita isolante para a ser a grande surpresa.

Ela subiu ao palco por volta das 8h, acompanhada por uma trupe de famosos, entre eles Jojo Todynho, Giovanna Ewbank, Marcus Majella e Renner Souza.

Artistas se fantasiaram com as roupas de outros clipes da cantora Crédito: Reprodução/Instagram

No show que ela fez em Búzios, nesta sexta-feira, a cantora reeditou o modelito usado em "Paradinha", que foi filmado em Nova York, em maio do ano passado. Só que no lugar do macacão roxo, ela optou por um body da mesma tonalidade.

Erika Bronze foi convidada por Anitta para montar o look do show Crédito: Reprodução/Instagram