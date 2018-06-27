Anitta ultrapassa Lady Gaga em número de seguidores no Instagram

Anitta ultrapassa Lady Gaga com número de seguidores no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta está fazendo bonito não só no mundo real, onde inicia uma carreira internacional e sucesso nas apresentações como na edição deste ano do Rock in Rio Lisboa, como no mundo virtual. Além do sucesso na turnê pela Europa, a cantora conseguiu ultrapassar Lady Gaga em número de seguidores no Instagram.

Enquanto a brasileira tem quase 30 milhões de fãs na rede social, a estrela pop dos EUA tem 28,7 milhões. Anitta segue sendo a primeira brasileira mais seguida do Instagram. Na cola dela está Bruna Marquezine. A namorada de Neymar tem apenas cerca de 300 mil seguidores a menos que a Poderosa.