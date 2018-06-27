Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMOSOS

Anitta ultrapassa Lady Gaga em número de seguidores no Instagram

Poderosa tem quase 30 milhões de fãs na rede social

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 17:42
Anitta ultrapassa Lady Gaga com número de seguidores no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram
Anitta está fazendo bonito não só no mundo real, onde inicia uma carreira internacional e sucesso nas apresentações como na edição deste ano do Rock in Rio Lisboa, como no mundo virtual. Além do sucesso na turnê pela Europa, a cantora conseguiu ultrapassar Lady Gaga em número de seguidores no Instagram.
Enquanto a brasileira tem quase 30 milhões de fãs na rede social, a estrela pop dos EUA tem 28,7 milhões. Anitta segue sendo a primeira brasileira mais seguida do Instagram. Na cola dela está Bruna Marquezine. A namorada de Neymar tem apenas cerca de 300 mil seguidores a menos que a Poderosa.
A cantora também foi a primeira brasileira a fazer um "takeover" na conta do Instagram oficial - ela assumiu o Stories da empresa por um dia. A rede social tem, atualmente, mais de 240 milhões de seguidores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados