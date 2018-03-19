Anitta surge com visual diferente para gravar clipe com Safadão

Anos 80 é você? Anitta surgiu com um penteado todo cacheado. Ela mudou o visual para a gravação do clipe "Romance com Safadeza", o novo clipe da funkeira com o sertanejo Wesley Safadão. As filmagens acontecem nesta segunda-feira (19) em Fortaleza.
Publicado em 19 de Março de 2018 às 18:44
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