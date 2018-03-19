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Cacheadíssima

Anitta surge com visual diferente para gravar clipe com Safadão

Gravações acontecem em Fortaleza

Publicado em 19 de Março de 2018 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 18:44
Anos 80 é você? Anitta surgiu com um penteado todo cacheado. Ela mudou o visual para a gravação do clipe "Romance com Safadeza", o novo clipe da funkeira com o sertanejo Wesley Safadão. As filmagens acontecem nesta segunda-feira (19) em Fortaleza.
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