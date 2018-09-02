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'Ainda tô com dor'

Anitta revela queda de escada antes de show em Colatina

Sem machucados graves, cantora pôde realizar a apresentação em seguida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 21:27

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 21:27

Anitta mostra machucado no dedo após queda de escada Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Anitta usou os stories de seu Instagram para tranquilizar os fãs sobre seu estado após cair de uma escada antes de um show na cidade de Colatina, no Espírito Santo, realizado na noite de sexta-feira, 31.
 
"Tem uns fãs perguntando... Eu caí sim da escada hoje, antes de vir para o show e fiquei bem ruim um tempo. Pancadas bem, bem fortes", contou Anitta, que em seguida ressaltou: "Tô bem."
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Segundo a cantora, porém, os machucados não foram graves e não impediram-na de realizar seu show.
"Ainda tô com dor, fazendo os movimentos com calma, com cuidado ainda, mas eu tô bem. Sigo com algumas dorezinhas em partes do corpo, mas, se Deus quiser, já, já, [está] tudo certo", concluiu.

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