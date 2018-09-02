Anitta revela queda de escada antes de show em Colatina

Anitta mostra machucado no dedo após queda de escada Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta usou os stories de seu Instagram para tranquilizar os fãs sobre seu estado após cair de uma escada antes de um show na cidade de Colatina, no Espírito Santo, realizado na noite de sexta-feira, 31.





"Tem uns fãs perguntando... Eu caí sim da escada hoje, antes de vir para o show e fiquei bem ruim um tempo. Pancadas bem, bem fortes", contou Anitta, que em seguida ressaltou: "Tô bem."

Segundo a cantora, porém, os machucados não foram graves e não impediram-na de realizar seu show.