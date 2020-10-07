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Anitta revela que já viveu trisal com dois alemães

Cantora detalhou que possui até grupo de WhatsApp com os bonitões europeus em live com o namorado de Bianca Andrade, a Boca Rosa

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 08:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 08:53
A artista Anitta
A artista Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta participou de uma live com Bruno Carneiro, o Fred - atual namorado de Bianca Andrade, a Boca Rosa - na noite desta segunda (5). Os dois estavam jogando durante a transmissão e começaram a falar sobre relacionamentos abertos.
De repente, a Poderosa entregou que já viveu um trisal (casal de três) com dois alemães. 

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"Eu tive relacionamento com dois alemães. Conheci um no Tinder e o amigo dele era muito gato. Aí falei: Seu amigo também é incrível. Vamos namorar nós três?. Fomos nós três para o restaurante namorando juntos. Povo não entendia nada. Eu abraçava um, beijava outro, dava mão para um, dava mão para o outro... Eles toparam. Foi tudo! Eles iam vir para o Brasil, mas veio a pandemia A gente tem um grupo, que chama The Babies", detalhou a artista. 

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