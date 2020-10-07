Anitta revela que já viveu trisal com dois alemães

"Eu tive relacionamento com dois alemães. Conheci um no Tinder e o amigo dele era muito gato. Aí falei: Seu amigo também é incrível. Vamos namorar nós três?. Fomos nós três para o restaurante namorando juntos. Povo não entendia nada. Eu abraçava um, beijava outro, dava mão para um, dava mão para o outro... Eles toparam. Foi tudo! Eles iam vir para o Brasil, mas veio a pandemia A gente tem um grupo, que chama The Babies", detalhou a artista.