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FESTA

Anitta prepara mais uma edição da festa infantil 'Show das Poderosinhas'

A cantora realiza a festa, voltada para o público infantil, anualmente no Dia das Crianças

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 19:49
A cantora carioca Anitta anunciou nesta segunda-feira, 18, a realização de mais uma edição da sua festa infantil Show das Poderosinhas em São Paulo para outubro.
O show, realizado anualmente no Dia das Crianças, especialmente voltado para os fãs infantis, este ano ocorre no dia 13 de outubro, um sábado, no Credicard Hall.
A venda de ingressos para o show começa no dia 22 de junho pelo site da realizadora do evento. Os valores variam entre 100 e 300 reais (inteira), a depender do setor.
Desde 2015, Anitta realiza o seu Show das Poderosinhas em eventos por todo o País. Nas apresentações, Anitta canta seus sucessos e também músicas de outros artistas, com todo o conceito voltado para os seus fãs mais jovens.
Esta será a primeira edição do evento desde que a cantora se sagrou a grande vencedora da nova premiação da MTV, o MIAW, voltada para os millennials. Na edição do Brasil, ela recebeu os prêmios de artista musical do ano, colaboração por Downtown, com o colombiano J Balvin, e 'Hino do Ano' com Vai Malandra. No México, ela ganhou o hit do ano por Downtown.

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