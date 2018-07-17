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INTERNACIONAL

Anitta posta primeira foto como técnica no 'The Voice' Mexicano

Uma das experiências mais emocionantes da minha vida, escreveu a cantora no Instagram

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 16:04
Anitta foi apresentada como a nova técnica da versão mexicana do reality show musical 'The Voice' Crédito: Instagram/Anitta
A cantora Anitta postou foto no Instagram nesta terça-feira, 17, confirmando que será uma das técnicas na versão mexicana do reality show musical "The Voice", chamado "La Voz... México". A brasileira será jurada junto com o colombiano Maluma, com quem lançou a música "Sim ou Não" em 2016, o mexicano Carlos Rivera e a espanhola Natalia Jiménez.
"É com muita alegria que confirmo que serei uma técnica no @lavozmexico 2018! Obrigado pela confiança, @foxmuller29, essa está sendo uma das experiências mais emocionantes da minha vida", escreveu a cantora, em espanhol, no post na rede social.
A conta oficial do reality show no Twitter também apresentou Anitta como a nova técnica do programa. "Apresentamos Anitta, nossa nova estrela internacional reconhecida na América Latina e Europa por seu incrível talento musical", escreveram.
Fotos das gravações da primeira fase de seleção do reality, que começaram no sábado, dia 14, já haviam vazado nas redes sociais e mostravam a cantora entre os técnicos, o que deixou os fãs de Anitta ansiosos pelo anúncio oficial da sua participação no programa.

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