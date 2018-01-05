Anitta muda o visual e agora está loira

Anitta começou o ano de 2018 radicalizando o visual: a cantora pintou o cabelo de loiro acinzentado e chamou atenção dos seus fãs nesta quinta-feira, 4. A mudança foi uma preparação para a campanha da marca Cor&Ton, da Niely, que será gravada na próxima semana ao lado da cantora Solange Almeida, que ficou ruiva, e uma dupla sertaneja, que ainda não foi divulgada.
Em uma série de vídeos divulgados, Anitta mostrou ao público o novo visual. "Está aí, galera, essa sou eu, 'loirérrima' (sic). Está maravilhoso! Amei o resultado, gente! Espero que vocês também. Um beijo!", disse a cantora em um dos vídeos.