Anitta muda o visual e agora está loira

Anitta começou o ano de 2018 radicalizando o visual: a cantora pintou o cabelo de loiro acinzentado e chamou atenção dos seus fãs nesta quinta-feira, 4. A mudança foi uma preparação para a campanha da marca Cor&Ton, da Niely, que será gravada na próxima semana ao lado da cantora Solange Almeida, que ficou ruiva, e uma dupla sertaneja, que ainda não foi divulgada.