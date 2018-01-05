Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BELEZA

Anitta muda o visual e agora está loira

Cantora surpreendeu ao mostrar novo look no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 15:51

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 15:51

Anitta começou o ano de 2018 radicalizando o visual: a cantora pintou o cabelo de loiro acinzentado e chamou atenção dos seus fãs nesta quinta-feira, 4. A mudança foi uma preparação para a campanha da marca Cor&Ton, da Niely, que será gravada na próxima semana ao lado da cantora Solange Almeida, que ficou ruiva, e uma dupla sertaneja, que ainda não foi divulgada.
Leia mais notícias de Entretenimento
Em uma série de vídeos divulgados, Anitta mostrou ao público o novo visual. "Está aí, galera, essa sou eu, 'loirérrima' (sic). Está maravilhoso! Amei o resultado, gente! Espero que vocês também. Um beijo!", disse a cantora em um dos vídeos.
Anitta fica loira em 2018 Crédito: Instagram/Anitta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados