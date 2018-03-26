Anitta mostra 'obras' que está fazendo para aniversário e novo clipe

Já pensou sair de casa e, quando voltar, tudo estar mudado? Bom, isso viveu Anitta, na última semana. Ela saiu da sua mansão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para uma série de shows e quando retornou, do domingo (25) se deparou com uma verdadeira obra de instalação de estrutura para sua superfesta de aniversário e gravação do novo clipe "Indecente".
"Estou chocada como transformaram minha casa. Vocês não tem noção do que estou vendo", alertou a funkeira em vídeos que postou em seu próprio perfil no Instagram.
Em outro registro, a artistas chega a mostrar imagens do seu quarto: "É para provar que estou mesmo na minha casa".