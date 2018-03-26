Anitta mostra 'obras' que está fazendo para aniversário e novo clipe

Já pensou sair de casa e, quando voltar, tudo estar mudado? Bom, isso viveu Anitta, na última semana. Ela saiu da sua mansão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para uma série de shows e quando retornou, do domingo (25) se deparou com uma verdadeira obra de instalação de estrutura para sua superfesta de aniversário e gravação do novo clipe "Indecente".