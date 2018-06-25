Anitta mostra em Lisboa seu funk tipo exportação Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta em solo europeu, no Rock in Rio Lisboa, neste domingo, 24, para um público de 85 mil pessoas, apresentou a popstar carioca como uma legítima representante da música e dos signos brasileiros. Teve Carmen Miranda, Garota de Ipanema, Vrau, casa de favela e MC. Teve muito rebolado em close no telão. A estreia deem solo europeu, no Rock in Rio Lisboa, neste domingo, 24, para um público de 85 mil pessoas, apresentou a popstar carioca como uma legítima representante da música e dos signos brasileiros.

À primeira vista, vestida como a baiana icônica de Carmen, com brilhos, turbante e plataforma altíssima, depois como gostosona fatal e, por fim, de funkeira carioca, Anitta, cantando em português, inglês e espanhol, enfileirou hits já conhecidos dos portugueses: "Bang", "Loka", "Downtown", "Sua Cara", "Paradinha" e "Vai Malandra"...

"Vocês não sabem a dificuldade que é chegar até aqui. Nunca fui tão bem recebida num lugar em toda a minha vida. Quando comecei a cantar, ninguém acreditava que eu ia chegar lá. É um dia histórico para todos os funkeiros do Brasil, quero que todos se sintam representados. Eu prometi que ia fazer o funk ser conhecido em todos os lugares", disse a cantora carioca.

Na sequência, ela leva ao teatro Trianon, em Paris, e ao Royal Albert Hall, em Londres, o show Made in Brazil, pensado especialmente para essa vinda à Europa pelo recém-contratado diretor Rodrigo Pitta. "Anitta é a garota de Ipanema de 2018, e a artista com mais potência no exterior desde Carmen Miranda", definiu Pitta ao explicar o conceito do espetáculo.

Escolhido por ele para integrar a apresentação, o hino bossanovista de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, talvez a canção brasileira mais conhecida no mundo, foi só uma introdução para "Will I See You", sucesso de Anitta do ano passado.

"O funk está num momento como o que a bossa nova viveu, de ganhar o mundo. O funk namora o reggaeton, o rap, o hip top. Anitta já é internacional, vai ser jurada do The Voice no México, onde ganhou prêmio da MTV de música do ano, com 'Downtown', sem esquecer suas origens", continuou o diretor.

Antes do show, em que dançou rodeada por 22 bailarinos e fez três trocas de roupa, ela se dizia ansiosa, querendo que o tempo passasse mais rápido. Numa entrevista rápida uma hora de subir ao Palco Mundo, ela anunciou que a partir de agora só gravará em inglês e espanhol; para o mercado brasileiro, investirá nas músicas com parceiros, como já vem fazendo.

No show, o bloco das "features" foi extenso, com "Você Partiu Meu Coração" (parceria com Nego do Borel e Wesley Safadão), "Romance com Safadeza" (outra parceria com Safadão e com direito a um clipe gravado com o marido, Thiago Magalhães, os dois aos beijos sensuais), "Loka" (com Simone e Simaria), entre outras.

A menina Larissa, de Honório Gurgel, subúrbio do Rio, não acreditaria que um feito como Made in Brazil seria possível. Aos 25 anos, Anitta (nome artístico que adotou no começo da carreira) enfeitiçou a plateia desde a abertura do show, com "Bang", até o encerramento, num cenário representando uma favela e com seu primeiro sucesso nacional, "Show das Poderosas".