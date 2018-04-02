Anitta lidera indicações ao primeiro MTV MIAW realizado no Brasil

Anitta Crédito: Divulgação/Niely

A MTV divulgou os indicados ao prêmio que estreará no Brasil em 2018, o MTV MIAW. Apesar de parecer o miado de um gatinho, a sigla significa Millenial Awards.

Os nomes das categorias já dão indícios da geração para a qual foi feita o prêmio: Ícone MIAW, Oi, Meninas, Selfie do Ano, Fandom do Ano, Pet do Ano. Ao todo, serão 28.

A cantora Anitta é a líder em indicações, com nove. A cantora já participou da edição mexicana do prêmio em 2017, quando entregou o troféu para o Melhor Instagrammer.

Na sequência, vêm o funkeiro Kevinho e a cantora Pabllo Vittar, ambos com seis.

Para votar, basta acessar o site do prêmio. Também é possível votar por meio do Twitter, usando a hashtag #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tuíte. Retuítes também contaram como um voto.