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Anitta lidera indicações ao primeiro MTV MIAW realizado no Brasil

A cantora Anitta é a líder em indicações, com nove

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 19:06
Anitta Crédito: Divulgação/Niely
A MTV divulgou os indicados ao prêmio que estreará no Brasil em 2018, o MTV MIAW. Apesar de parecer o miado de um gatinho, a sigla significa Millenial Awards.
Os nomes das categorias já dão indícios da geração para a qual foi feita o prêmio: Ícone MIAW, Oi, Meninas, Selfie do Ano, Fandom do Ano, Pet do Ano. Ao todo, serão 28.
A cantora Anitta é a líder em indicações, com nove. A cantora já participou da edição mexicana do prêmio em 2017, quando entregou o troféu para o Melhor Instagrammer.
Na sequência, vêm o funkeiro Kevinho e a cantora Pabllo Vittar, ambos com seis.
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Para votar, basta acessar o site do prêmio. Também é possível votar por meio do Twitter, usando a hashtag #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tuíte. Retuítes também contaram como um voto.
Os artistas que farão números musicais e o apresentador da noite ainda não foram divulgados.

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