Anitta lança clipe de 'Indecente', gravado ao vivo em sua mansão

O aniversário é meu, mas o presente é de vocês, avisou Anitta em seu Instagram, no último sábado, quando divulgou um trecho de sua nova música, Indecente.

Prestes a completar 25 anos, na próxima sexta-feira (dia 30), a cantora antecipou as comemorações e promoveu um festão em sua mansão na Barra da Tijuca, na noite desta segunda-feira (26), quando lançou o novo funk em espanhol, fruto de uma parceria com o produtor norte-americano DVLP e o DJ brasileiro Yuri Martins.

O clipe foi gravado durante a reunião com a família, os amigos e os patrocinadores da cantora, com transmissão ao vivo pelo canal de Anitta no Youtube.

Cerca de 80 profissionais participaram da produção, com temática disco anos 70, sob a direção de Bruno Ilogti, o mesmo que conduziu as filmagens dos hits Sua cara, Essa mina é louca e Downtown.

Com styling assinado por Daniel Ueda e beleza por Henrique Martins, Anitta surgiu ao vivo para os fãs com quase duas horas de atraso  ela tinha divulgado que a transmissão aconteceria às 21h em ponto; depois, às 21h30; mais tarde, às 22h; mas só entrou no ar às 22h43.

David Brazil posa num dos espaços da festa de Anitta Crédito: Reprodução

Em polvorosa, cerca de 90 mil internautas aguardavam. Muitos reclamaram: Que ansiedadeeee, Começa logo!, Cadêeee?, Tá atrasadaaaa, Vai, malandra!, Vem, lacre!, Anitta tá tão poderosa que mudou o fuso horário brasileiro.

Mais tarde, por meio de stories no Instagram, a cantora explicou que a demora se deu por conta de uma questão tecnológica e foi uma escolha dela adiar a transmissão, para que o vídeo pudesse ir ao ar em alta qualidade.

Durante três minutos, Anitta, vestida com um macacão vermelho decotado e purpurinado, cantou e dançou Indecente com seus convidados. Nego do Borel, Jojo Todynho e Pabllo Vittar apareceram no clipe, cujo ápice foi um beijão caliente entre a cantora e o marido, Thiago Magalhães, na pista de dança da festa.

Com o fim da transmissão, as opiniões se dividiram entre os internautas. Enquanto muita gente se manifestou com "Amei!", "Lindo!", "Que tiro foi esse?" e "Ela sempre arrasa", outros ainda esperavam por mais novidades: "Decepcionada", "Desapontado, mas não surpreso", "Esperava mais", "Ainda tô sem acreditar. Sério que foi isso?"...

Para comprovar que a gravação seria realmente ao vivo, a cantora disse em seu Twitter que os convidados da festa estariam liberados para transmitirem em suas redes sociais tudo o que rolasse por lá.

O look de Jojo Todynho na festa de Anitta Crédito: Reprodução

Nego do Borel foi um dos primeiros a chegar à mansão da artista, na Barra da Tijuca, enquanto ela ensaiava os últimos detalhes para o grande momento.

Ninguém mandou chegar cedo! Agora vai ter que ensaiar com a gente, participar do clipe. Vou escolher um look pra você, brincou Anitta com o amigo. Jojo Todynho, David Brazil, Victor Sarro também estavam entre os convidados.

Indecente é a quarta aposta de Anitta no mercado latino. No ano passado, ela lançou outras músicas em espanhol: Paradinha, Downtown, parceria com o colombiano J Balvin, e Machika, com o mesmo artista, além do arubano Jeon.

Na madrugada desta segunda-feira, antes de dormir, a cantora era só ansiedade para o evento. Nos stories de seu Instagram, a cantora contou que tinha passado a noite ensaiando o clipe. E disse que ama comemorar aniversário com festas em casa:

O mais incrível é a mistura dos convidados. Você olha para um lado, tem o povo da MPB; do outro, o povo do rock; os funkeiros; o povo de Honório (Gurge, bairro do Rio onde ela foi criada); e a minha família, perplexa (risos). Aí tem o o povo do sertanejo, do forró, vem uma galera mais velha que trabalha comigo, dos meus negócios, minhas bichas loucas dançando, os patrocinadores..., enumerou.