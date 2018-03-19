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Condenou o ódio

Anitta lamenta morte de Marielle: 'Não se esqueçam'

No Instagram, Anitta pediu que as pessoas não se esqueçam da morte de Marielle

Publicado em 19 de Março de 2018 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 18:02
Anitta lamentou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes por meio de suas próprias redes sociais nesta segunda-feira (19). A cantora disse que "ninguém merece morrer" e explicou que não teve paciência de aturar o ódio dos internautas. 
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No Instagram, Anitta pediu que as pessoas não se esqueçam da morte de Marielle e que não deixem a perda dela ser em vão. A cantora lembrou outros casos emblemáticos de violência, como a execução da juíza Patrícia Acioli, morta por policiais que denunciava, e do menino João Hélio, arrastado por criminosos no carro roubado da família. Leia: 
 

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