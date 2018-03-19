Anitta lamenta morte de Marielle: 'Não se esqueçam'

Anitta lamentou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes por meio de suas próprias redes sociais nesta segunda-feira (19). A cantora disse que "ninguém merece morrer" e explicou que não teve paciência de aturar o ódio dos internautas.

No Instagram, Anitta pediu que as pessoas não se esqueçam da morte de Marielle e que não deixem a perda dela ser em vão. A cantora lembrou outros casos emblemáticos de violência, como a execução da juíza Patrícia Acioli, morta por policiais que denunciava, e do menino João Hélio, arrastado por criminosos no carro roubado da família. Leia: