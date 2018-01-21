Anitta impressiona com barriga sarada durante show em Guarapari

Em sua segunda visita ao Espírito Santo neste mês,surpreendeu os fãs durante um show no último fim de semana ao aparecer com o corpo mais torneado que o habitual. A barriga da cantora, em fotos, surge bem mais definida - o que comprova que ela, além dos, está investindo também em algumas horas na ginástica.

O fato é que ela recebeu uma chuva de comentários que destacavam o abdômen sarado: "Toda trincada", disparou um fã, em um post no Instagram. Em ocasiões anteriores, Anitta também já estava chamando a atenção dos internautas com o corpo: "Maravilhosa! Pisou, gata".

Lançado o último clipe do "Check Mate", "Vai, Malandra" ressuscitou o debate entre corpo de verdade e o uso de ferramentas de correção de imagem, como o Photoshop. A primeira cena da gravação é da funkeira caminhando e ostentando celulites na bunda. Na ocasião, Anitta recebeu muitos elogios na internet sobre a importância de mostrar que seu próprio corpo não era intocável, como é o de muitas brasileiras.