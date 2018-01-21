Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boa forma

Anitta impressiona com barriga sarada durante show em Guarapari

Depois de democratizar corpos com 'Vai, Malandra', funkeira aparece com abdômen mais definido do que nunca, durante show no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2018 às 16:46

Publicado em 21 de Janeiro de 2018 às 16:46

Anitta impressiona com barriga sarada durante show em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram @costluc
Em sua segunda visita ao Espírito Santo neste mês, Anitta surpreendeu os fãs durante um show no último fim de semana ao aparecer com o corpo mais torneado que o habitual. A barriga da cantora, em fotos, surge bem mais definida - o que comprova que ela, além dos bronzeamentos "malandros", está investindo também em algumas horas na ginástica. 
> Leia mais notícias de Entretenimento 
O fato é que ela recebeu uma chuva de comentários que destacavam o abdômen sarado: "Toda trincada", disparou um fã, em um post no Instagram. Em ocasiões anteriores, Anitta também já estava chamando a atenção dos internautas com o corpo: "Maravilhosa! Pisou, gata".
Lançado o último clipe do "Check Mate", "Vai, Malandra" ressuscitou o debate entre corpo de verdade e o uso de ferramentas de correção de imagem, como o Photoshop. A primeira cena da gravação é da funkeira caminhando e ostentando celulites na bunda. Na ocasião, Anitta recebeu muitos elogios na internet sobre a importância de mostrar que seu próprio corpo não era intocável, como é o de muitas brasileiras. 
Anitta impressiona com barriga sarada durante show em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram @costluc

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas
Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados