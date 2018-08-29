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Amor que não cabe no peito

Anitta ganha declaração de Maluma: 'Eu a amo'

Colombiano postou a mensagem em uma rede social

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 12:36
Anitta e Maluma Crédito: Reprodução/Instagram
Anitta e Maluma estão gravando juntos a versão mexicana do "The Voice". Lá, eles estão trocando só abraços e declarações - nem parece que há um tempo estavam brigados, após a parceria de "Sim ou Não". O colombiano postou uma foto ao lado da funkeira: "Eu a amo", escreveu ele. 
> Giovanna Ewbank desmente rumores sobre briga com Anitta
De acordo com o jornal Extra, o colombiano também posou ganhando um beijinho da cantora e de Lele Pons, a apresentadora da atração. Anitta repostou os cliques. 

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