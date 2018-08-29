Anitta ganha declaração de Maluma: 'Eu a amo'

De acordo com o jornal Extra, o colombiano também posou ganhando um beijinho da cantora e de Lele Pons, a apresentadora da atração. Anitta repostou os cliques.
Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 12:36
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados